Интер отваря клубната база за индивидуални тренировки

Играчите на Интер поетапно ще започнат подготовка на клубната база в Апиано Джентиле тази седмица, съобщиха от клуба. Както повечето тимове от Серия А, "нерадзурите" ще стартират тренировки при спазване на правилото за социална дистанция и без използване на съблекалните и залите на закрито.



"След решението на министерство на вътрешните работи, което позволява на спортисти да тренират индивидуално на открито, Интер Милано съобщава, че играчите от първия отбор, които имат желание, могат да използват терените на тренировъчния център в Апиано Джентиле в следващите дни за индивидуални занимания. Останалите зони от базата остават затворени", се казва в съобщението. | ANNOUNCEMENT



The Club's First Team players will, on a voluntary basis, be able to make use of the pitches at the Suning Training Centre for individual activities.



Official Statement https://t.co/IkiLLxyjK9#FCIM — Inter (@Inter_en) May 3, 2020

