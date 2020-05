Англия Периш: Искам първенството да се доиграе и Ливърпул да стане шампион, а не приказки за анулиране 04 май 2020 | 10:02 - Обновена Прочетена 368 0



Клубовете от Висшата лига ще загубят болезнено пари и бюджетите им ще потънат в непознати до момента води, ако сезонът бъде прекратен заради пандемията от COVID-19, предупреди президентът на Кристъл Палас Стив Периш.

Професионалният футбол в Обединеното кралство е спрян от средата на март заради върлуващия вирус, а до момента на цялата територия на държавата са загубили живота си над 28 100 души. Сезонът във Висшата лига обаче не е приключил и отборите на среща в петък отново решиха, че ще доиграят кампанията, когато и да е това.



Загубите, които са инкасирани до момента, доведоха до безпрецедентни и непопулярни решения като уволнени служители и съкратени заплани на играчи и работещи в отборите.





"Искам първенството да се доиграе. Искам Ливърпул да стане шампион, а всички останали отбори да заемат по-добро място от това, на което са в момента. Да, не искам сложни разговори за изпадане, анулиране на първенството и разпределение на места и точки по служебен път", казва още Периш, цитиран от страницата на "орлите.

"Ако се стигне до там, ще се пренесем на полето на съдебните спорове и това ще продължи вероятно 5-6 месеца. Хаосът ще бъде невъобразим. Не искам да влизам в такава спирала от проблеми. Сега да кажа и за парите. Частично работата е в парите и ние всички трябва да се притесняваме за това. Защото ако Премиършип получи по-малко пари, ние по стълбичката ще получим по-малко. Вече имаме загуби и не знам кога ще ги преодолеем. Но ако не доиграем сезона, ще заплуваме в непознати до момента води", притеснява се шефът на Кристъл Палас.



Футболът е истинска индустрия в Обединеното кралство, като всяка година се плащат само данъци в размер на 3.3 милиарда паунда.



Преди прекъсването на Висшата лига Кристъл Палас е на 11-о място с 39 точки, на 12 от зоната на изпадащите.



