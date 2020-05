Други Шахтьор Солигорск развинти Ислоч 03 май 2020 | 22:24 Прочетена 113 0



Отборът на Шахтьор Солигорск разгроми с 4:0 у дома Ислоч в двубой от седмия кръг на беларуската Висша лига. Нападателят на "строителите" Виталий Лисакович оформи дубъл, след като първо откри в 15-ата минута, а в 78-ата направи резултата класически. По един гол за успеха на Шахтьор добавиха Подстрелов в 62-ата и резервата Бодул пет минути преди края. Така Ислоч за първи път през сезона завърши мач без отбелязан поне един гол, а феновете на тима от Солигорск се размечтаха за евроучастие. Don't talk to me for the rest of the evening #SHAISL pic.twitter.com/5kX4AW8kVX — FC Isloch Eng / ФК Ислочь! (@fcislocheng) May 3, 2020

