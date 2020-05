Евро 2020 Роналд Куман приет в болница със сърдечни проблеми 03 май 2020 | 21:12 - Обновена Прочетена 273 0



копирано





Той е бил откаран с линейка в лечебно заведение в Амстердам, където му е била направена сърдечна катетеризация. Процедурата се използва за диагностициране на сърдечно-съдови заболявания.



The Netherlands manager, Ronald Koeman, is in hospital after being admitted with "chest complaints".



More: https://t.co/K0If0SNOFy pic.twitter.com/SincdNlXsC — BBC Sport (@BBCSport) May 3, 2020

Очаква се още утре Куман да бъде изписан. В изявления на мениджърската агенция допълниха, че той ще има нужда от няколко дни почивка. Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман е бил приет в болница, след като се е оплакал от болки в областта на гръдния кош. 57-годишният специалист е в добро състояние, съобщи агентът му.Той е бил откаран с линейка в лечебно заведение в Амстердам, където му е била направена сърдечна катетеризация. Процедурата се използва за диагностициране на сърдечно-съдови заболявания.Очаква се още утре Куман да бъде изписан. В изявления на мениджърската агенция допълниха, че той ще има нужда от няколко дни почивка.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 273 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1