Недвед: Моуриньо ме искаше в Интер

Легендата на Ювентус и настоящ вицепрезидент на клуба Павел Недвед потвърди, че през 2009 година Жозе Моуриньо го е искал в големия съперник Интер. През същото лято носителят на Златната топка за 2003 година прекрати кариерата си, а в края на последвалия сезон "нерадзурите" триумфираха в Шампионската лига.

"Жозе знаеше, че аз съм страшно привлечен от възможността да спечеля Шампионската лига, тъй като никога не го бях правил. Неговият план обаче не сполучи. Не успяхме да се съгласуваме. Щях да го последвам във всеки един клуб по света, но не и в Интер. Наистина не можех да го сторя", заяви Недвед пред "Тутоспорт".

Nedved: “Mourinho knew that I was attracted by the prospect of the Champions League, because I’d never won it, but his plan did not work. We could not be compatible. I would’ve followed him to any club in the world, but not to Inter. I really could not do that.” [TS] pic.twitter.com/bRk31k7uNC