Германия Юп Хайнкес: Пандемията показа лошото развитие на футбола и обществото 03 май 2020 | 17:15 - Обновена Прочетена 128 0



Пред вестник Welt am Sonntag той заяви, че егоизмът е бил поставен над ценности като сплотеност, човечност и солидарност.



"Трябва отново да изострим сетивата си за хора, които не се справят толкова добре в обществото, във футбола", казва Хейнкес.



Поглеждайки към футбола и кризата, която може би ще засегне доста клубове, Хайнкес подкрепи хората, които призовават за повече скромност. "Важно е да се потърси път към повече нормалност във футбола. Сумите за трансфери и заплати трябва да бъдат намалени и отново да слязат към нормалните нива. В един момент парите станаха неморално много, каза опитният треньор.



74-годишният Юп Хайнкес е бивш национал на Германия, печелил е Шампионската лига с Реал (Мадрид) и Байерн (Мюнхен). Начело на баварците е бил в продължение на три периода, като върхът от отличия постига през 2013-а година, когато взима требъл.



