НБА Баскетболист от НБА разказа играта на... клавиатурата си (видео) 03 май 2020 | 17:13 Прочетена 65 0



копирано

Един от начините, по които някои спортисти уплътняват свободното си време, докато трае пандемията от коронавирус е грабването на джойстика за видеоигри. Гардът на Ню Орлиънс Пеликанс Джош Харт явно е от тези спортисти и бившият играч на Лос Анджелис Лейкърс определено не пести енергия на гейминг стола. По време на игра на Call of Duty нервите на Харт не издържаха и той яростно си счупи клавиатурата пред камерата и я захвърли в съседната стая. “F*CK THIS GAME.”



My boy Josh Hart stomped the hell out of his COD keyboard. pic.twitter.com/oW7G2uBaO7 — SLAM (@SLAMonline) May 3, 2020 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 65

1