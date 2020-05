Италия Когато 4 гола на "Олимпико" не стигат и за хикс срещу Роналдо и Баджо 03 май 2020 | 16:12 - Обновена Прочетена 469 0



3 май е празничен ден за всички футболни романтици и привърженици на "ретрото", макар да не е свързан с кой знае каква велика вечер в контекста на европейския и световен футбол. Но за Калчо-маняците би трябвало да е вълнуващо да си припомнят как на този ден през 1999 година в 31-ви кръг от Серия "А" Рома и Интер поднесоха едно от най-забележителните си дербита, а "нерадзурите" спечелиха с 5:4 на легендарния "Олимпико".



Предистория



Сезонът на Интер всъщност е по-скоро провал, защото тимът остава на незавидното осмо място в крайното класиране и не се дорежда до европейските клубни турнири. Независимо че в "черно-сините" редици са Феномена Роналдо, Роберто Баджо, Иван Саморано, Диего Симеоне, Хавиер Санети, Джузепе Бергоми, световният шампион Юри Джоркаеф и други...



Роналдо е постоянно контузен, а цели четирима специалисти се изреждат на треньорския пост - Луиджи Симони, Мирча Луческу, Лучано Кастелини и Рой Ходжсън.



Именно Интер на Ходжсън излиза на "Олимпико" във въпросната вечер срещу Рома, които по това време са пети и се борят за квота "Шампионска лига". Впоследствие само 1 точка разделя Франческо Тоти и компания и заветната четвърта позиция, но не е срамно да изостанеш с толкова малко в класирането от Парма на Буфон, Креспо, Асприя, Верон, Киеза и Тюрам (или пък на 2 точки от третия Фиорентина на Толдо, Торичели, Руй Коща, Аморозо и Батистута).



Мачът





@ASRomaEN scored 4 goals at the Stadio Olimpico #OnThisDay in 1999... and lost



Roberto Baggio, @bambam9oficial & @Ronaldo didn't half form a fearsome attack for @Inter_en pic.twitter.com/Ug1Tz9uURx — FIFA.com (@FIFAcom) May 3, 2020 Интер е в криза най-вече заради резултатите си като гост, които никак не са впечатляващи и това всъщност е едва третата победа на тима извън "Меаца" през кампанията. Феномена открива резултата в 16-ата минута след брилянтен пас на Роби Баджо, а само 5 по-късно след изпълнение на корнер Саморано удвоява - на гърба му личи знаменития номер 1+8.



В 25-ата минута обаче Бергоми дърпа фланелката на Пауло Серджо и Пиерлуиджи Колина посочва бялата точка. Тоти, естествено, е безкомпромисен и намалява изоставането на "вълците". В 30-ата минута Саморамо бележи второто си попадение в мача след подаване на Санети, като с по красив начин прехвърля австрийския страж на Рома Михаел Консел за 1:3 на почивката. Саморано крещи "golazo", горд от трудното си изпълнение.



Веднага след подновяването на играта Томази предоставя отлична топка в наказателното поле и Пауло Серджо изпреварва всички, най-вече Палиука, за да направи 2:3.



Рома изравнява само минута по-късно след ново центриране и ново колебание на Палиука, при което пък Делвекио е най-прецизен за 3:3! Но това далеч не е всичко - в 55-ата минута ново изключително докосване на Баджо извежда Саморано и Роналдо сами срещу вратаря. Чилиецът алтруистично предоставя на Феномена възможността да вкара лесно за 3:4.



В 78-ата минута обаче непремиримите домакини изравняват отново, след като Пауло Серджо праща остро топката в пеналтерията на "нерадзурите", а Тоти реагира светкавично, за да я насочи към Еузебио ди Франческо, който не пропуска - 4:4!



В 87-ата минута Баджо осъществява поредната си забележителна асистенция, като този път слага топката на главата на Чоло Симеоне от фаул и аржентинският халф носи рядко срещата и ценна победа на Интер - 4:5!



След мача



От този дуел нататък Рома - Интер придобива уникален статут на клубно съперничество в италианския футбол, без да претендира за сравнение с градските дербита или пък тези на Ювентус с миланските колоси. Но резултат 4:5 или мач с над 3-4 гола оттогава е нещо напълно нормално, когато "джалоросите" и "нерадзурите" се дуелират по терените на "Олимпиако" и "Меаца".





Състав на Рома: Консел; Куадрини, Заго, Алдаир, Кандела; Аленичев (32' Томази), Ди Биаджо (84' Томич), Ди Франческо; Пауло Серджо (79' Гаутиери), Делвекио, Тоти (треньор: Земан)



Състав на Интер: Палиука (63' Фрей); Бергоми, Силвестре, Шимич, Колонезе; Санети (79' Джоркаеф), Кое, Симеоне, Баджо; Роналдо, Саморано (треньор: Ходжсън)

