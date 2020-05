НБА Бийзли и Ернангомес са бъдещето на Минесота 03 май 2020 | 15:26 Прочетена 139 0



Minnesota to chase re-signing of Malik Beasley and Juancho Hernangomez in free agencyhttps://t.co/D4Cbxvq13t — Sportando (@Sportando) May 3, 2020 24-годишният Ернангомес играе на позицията тежко крило и постига средно по 12.9 точки и 7.3 борби в 14 мача за Минесота. 23-годишният Бийзли пък се превърна в ключова фигура още в първите си няколко мача, в които блесна с по 20.7 точки. Президентът по баскетболните операции на Минесота Тимбъруулвс Герсон Росас не смята да се разделя с младите Хуанчо Ернангомес и Малик Бийзли в бъдеще. Те са защитени свободни агенти, което ще позволи на Минесота да ги задържи при оферта от тяхна страна. Двамата преминаха при "вълците" в голямата четворна сделка, която прати Робърт Ковингтън в Хюстън.Росас отбеляза, че ръководството на Минесота не изключва да разменя играчи покрай Драфта. Така или иначе, Бийзли и Ернангомес няма да бъдат част от тези сделки - "Ние искаме тези момчета да бъдат при нас дълго време. Надявам се това да остане така до края на кариерите им".24-годишният Ернангомес играе на позицията тежко крило и постига средно по 12.9 точки и 7.3 борби в 14 мача за Минесота. 23-годишният Бийзли пък се превърна в ключова фигура още в първите си няколко мача, в които блесна с по 20.7 точки.



