"Ролан Гарос" и "Тур дьо Франс" - само ако може с публика

Tennis on lockdown? Here are 5 activities to help you to pass the time, have fun and stay fit during lockdown! #StayAtHome — Roland-Garros (@rolandgarros) May 2, 2020 Спортният министър на Франция Роксана Марачинану обяви, че две от най-големите спортни събития в страната - "Ролан Гарос" и "Тур дьо Франс" - ще се проведат единствено ако е възможно присъствието на публика. Турнирът от "Големия шлем" на клей бе отложен от 18 май за 20 септември (до 4 октомври), а колоездачната обиколка на страната - от 27 юни за 29 август. "Ще отнеме малко време преди да можем да организираме мащабни спортни състезания - независимо дали включват тичане на хора по терена или въртене на педалите в пелотон. Искаме да сме търпеливи и предпазливи, а не да правим прибързани планове.



Ако през септември ситуацията се подобри, ще проведем планираните събития като "Тур дьо Франс" и "Ролан Гарос" и др. Тези две събития се нуждаят от публиката си - билетите на "Ролан Гарос" и вълнението от зрителите на "Тур дьо Франс". Няма да се състоят само за пред телевизионните камери. Но няма смисъл да го мислим все още", заяви Марачинану пред радио "Монте Карло".

