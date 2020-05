НБА Пат Райли сравни "Голямото трио" на Маями с "Шоутайм" Лейкърс и Булс с Джордан 03 май 2020 | 14:24 Прочетена 115 0



NEW VIDEO: Pat Riley looks back on how "The Big 3" came to be with @EReidMiamiHEAT. Some terrific insight on the moves that set up an incredible run of #NBA titles.



Watch the "@MiamiHEAT Championship Saturday Marathon" now on FOX Sports Sun! pic.twitter.com/UqcaWloOzv — FOX Sports Sun: HEAT (@FOXSportsHEAT) May 2, 2020 4-годишната династия на Маями Хийт в периода 2010-2014 г. донесе две титли и още два финала за "горещите". Водени от триото ЛеБрон Джеймс, Дуейн Уейд и Крис Бош с треньор Ерик Сполстра, тимът спечели две поредни титли през 2012 г. и 2013 г., преди да загуби от Сан Антонио Спърс във финала през 2014 г. Дългогодишният президент на Маями Пат Райли сравни този отбор на Хийт с "Шоутайм" Лейкърс с Меджик Джонсън, Чикаго Булс на Майкъл Джордан и "Лошите момчета" на Детройт Пистънс. "Успяхме да оформим "Голямото трио", като за мен тези четири години са най-великите в историята на организацията досега. Въпреки че спечелихме титлата през 2006 г., ние бяхме много по-доминиращ отбор в тези години. Този тим бе като "Шоутайм" Лейкърс, като Булс от 90-те, като Детройт. И можеше да продължи доста по-дълго, отколкото успя", сподели Райли пред FOX Sports. 0



