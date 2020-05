Англия Агуеро: Две крачки на Ван Дайк са колкото 50 мои 03 май 2020 | 14:02 - Обновена Прочетена 599 0



"Всички знаем, че Ван Дайк е един от най-добрите защитници в света. Той е силен, висок, има невероятно тяло, сподели Агуеро. - Много е силен един на един, играе с тялото си. Не изглежда бърз, но е, защото има дълги крака, може да стигне навсякъде. Две крачки за него са колкото 50 за мен".



"Това, което най-много ми харесва в неговата игра е, че е толкова умен, когато играе в защита. Не е прибързан, а много внимателен и търпелив. Това го прави изключително труден за всички нападатели. Аз съм доста бърз и обичам да дриблирам, така че ми защитникът да тръгне към мен, но той задържа и изчаква подкрепа от друг защитник. Много е добър в това", коментира още Агуеро.



Sergio Aguero:



"We all know Van Dijk is one of the best centre-backs in the world. Two steps from him are 50 for me! I need the defender to come, if he holds he can wait for help from another defender. He's very good at this."



[@elchiringuitotv via @goal]pic.twitter.com/3OMe5pGBH5 — Man City | Superbia (@SuperbiaProeIia) May 3, 2020

Нападателят на Манчестър Сити Серхио Агуеро призна, че му е много трудно да играе срещу защитника на Ливърпул Върджил ван Дайк. Аржентинецът го определи като "един от най-добрите бранители в света". Двамата имаха поредица от битки последните две години, когато двата отбора спориха за големите трофеи. Аржентинецът има 16 гола в 22 мача от Висшата лига този сезон, но не успя да се разпише при гостуването на Анфийлд

