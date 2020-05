Тотнъм е фаворитът за Ракитич

Отборът на Тотнъм е основният претендент за привличането на халфа на Барселона Иван Ракитич, пише "Мундо Депортиво". Играчът е свързван и със Севиля, Атлетико Мадрид, Ювентус и Интер.



Тотнъм влиза в битка с още четири клуба за Ракитич

Хърватинът иска да се завърне в андалусийския клуб, който обаче не може да си позволи да му плаща високата заплата. Атлетико не е готов да му предложи дълъг договор, като настоящето му споразумение с каталунците е до 2021 г. В Ювентус пък не искат Ракитич заради 32-годишната му възраст и защото би им излязъл скъпо. В същото време Антонио Конте предпочита съотборника му Артуро Видал.

[@MundoDeportivo] | Tottenham Hotspur are now the front-runners to complete the signing of Barcelona midfielder Ivan Rakitic.



Rakitic is entering the autumn of his career and harbours desires to feature in the Premier League with Spurs now keen on the Croatian star.#THFC #COYS pic.twitter.com/r1J9V5HJ2k