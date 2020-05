Англия Педро: Имам много оферти 03 май 2020 | 13:43 - Обновена Прочетена 278 0



копирано





"Трябва да се срещна с клуба, но имам оферти от много места. Ситуацията с коронавируса се отрази на всички, така че в момента чакаме среща с Челси", заяви Педро пред испанско радио.



"Знам, че договорът ми изтича, но още не сме седнали да дискутираме дали ще го продължим или не. Чакам срещата с клуба, но съм отворен и да слушам други оферти. Приоритът в момента е да изпълня договора си. После ще видим какво ще се случи", допълни 33-годишният футболист.



Pedro: "I’m waiting for the meeting with the club, but am also open to listening to other offers" https://t.co/UMXGvIw7Q1 — The Blue Stands (@TheBlue_Stands) May 3, 2020

Попитан дали може да се завърне в Испания, той не бе конкретен: "Не знам. Наистина не знам. Има много предложения и ще обмислям какво ще правя. Не знам какво ще се случи".

Крилото на Челси Педро, чийто договор с лондончани изтича през лятото, сподели, че има много възможности за бъдещето, тъй като е засипан от предложения."Трябва да се срещна с клуба, но имам оферти от много места. Ситуацията с коронавируса се отрази на всички, така че в момента чакаме среща с Челси", заяви Педро пред испанско радио."Знам, че договорът ми изтича, но още не сме седнали да дискутираме дали ще го продължим или не. Чакам срещата с клуба, но съм отворен и да слушам други оферти. Приоритът в момента е да изпълня договора си. После ще видим какво ще се случи", допълни 33-годишният футболист.Попитан дали може да се завърне в Испания, той не бе конкретен: "Не знам. Наистина не знам. Има много предложения и ще обмислям какво ще правя. Не знам какво ще се случи".

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 278

1