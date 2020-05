Италия Матераци: Зидан ми предложи фланелката си, но аз предпочитах сестра му 03 май 2020 | 13:14 - Обновена Прочетена 1127 0



копирано

Бившият защитник Марко Матераци за пореден път си припомни прословутия удар с глава срещу него от страна на Зинедин Зидан от финала на Мондиал 2006 между Италия и Франция. Зизу получи червен картон за своето действие, а минути след това бранителят държеше световната титла в ръцете си след драма с дузпи. "Ударът с глава на Зидан? Не го очаквах в този момент. Имах късмет, че не очаквах този епизод, защото ако бях подготвен, и двамата щяхме да приключим в съблекалните. Имахме контакт в наказателното поле. Той вкара гола за Франция през първото полувреме и селекционерът Марчело Липи ме помоли да го пазя. След първия ни сблъсък му се извиних, а той реагира лошо. При третия такъв му сбърчих вежди, а той ми каза: "Ще ти дам фланелката си по-късно". Аз пък му отговорих, че предпочитам сестра му пред неговата фланелка", разказа Матераци по време на видео разговор в Инстаграм. Zinedine Zidane had rammed his head into the Italian defender's chest during extra time of the 2006 World Cup final after Marco Materazzi said something to him



The France captain was red-carded and Italy went on to win the title on penalty kickshttps://t.co/ocv358RFcb — Express Sports (@IExpressSports) May 3, 2020

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 1127 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1