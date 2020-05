Тенис Бивш шампион на "Ролан Гарос" иска "реални обяснения" от испанското правителство 03 май 2020 | 12:47 - Обновена Прочетена 246 0



копирано

Шампионът на "Ролан Гарос" за 2002 година Алберт Коста се надява испанското правителство да даде ясно и качествено обяснение на пандемията от коронавирус, когато кризисната ситуация приключи. Както е известно, Испания е сред най-силно засегнатите държави от COVID-19. Y después de 50 días de confinamiento me pregunto si todo esto ha tenido sentido, espero que si, para salvar vidas.. espero después de todo el apoyo que hemos dado al gobierno cuando acabe todo esto nos den explicaciones de las de verdad, no la verdad que quieren que creamos!! — Albert Costa (@albertcostilla) May 1, 2020 "След 50 дни на затвор се чудя дали това изобщо имаше смисъл, надявам се, че да, за да спасим животи... надявам се, че след цялата тази подкрепа, която оказахме на правителството, когато всичко приключи, ще ни дадат реални обяснения, а не тези, в които искат да да повярваме", написа в Twitter 44-годишният специалист на клей и бивш капитан на Испания за "Купа Дейвис". "След 50 дни на затвор се чудя дали това изобщо имаше смисъл, надявам се, че да, за да спасим животи... надявам се, че след цялата тази подкрепа, която оказахме на правителството, когато всичко приключи, ще ни дадат реални обяснения, а не тези, в които искат да да повярваме", написа в Twitter 44-годишният специалист на клей и бивш капитан на Испания за "Купа Дейвис".

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 246 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1