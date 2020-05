НБА Да отхвърлиш $100 милиона за 2 часа - начинът на Майкъл Джордан 03 май 2020 | 12:03 Прочетена 609 0



Майкъл Джордан е една от най-разпознаваемите легенди не само на баскетбола, но и на спорта като цяло. Но когато стане въпрос за публични изяви, Джордан е много внимателен с тях. Дори е готов да отхвърли 100 милиона за двучасова поява на събитие, както разказва агентът му Дейвид Фалк. "Преди три години му организирах сделка за 100 милиона долара. Eдинственото нещо, което трябваше да направи, бе да присъства на събитие за два часа, за да обяви сделката, но той отказа. Той е толкова успешен, че вече има възможност да прави каквото си поиска. Наистина се възхищавам на това. Много внимава при избора на неща, с които да се занимава", споделя Фалк. "He's been so successful, it gives him an opportunity to do whatever the hell he wants or not to do things he doesn't want."



Michael Jordan was offered $100 million to appear at an event for two hours. He said no, his agent says https://t.co/AKKmLs9o1t pic.twitter.com/c0htyk5ztu — CNN (@CNN) May 1, 2020

