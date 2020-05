Федерер се шегува с Григор: Дори влюбените имат нужда от почивка

Емоционалното послание на Григор Димитров в Instagram за това колко му липсва тенисът в момента предизвика много коментари, а може би най-интересният от тях бе на самия Роджър Федерер. Носителят на рекордните 20 титли от "Големия шлем" се пошегува с 28-годишния хасковлия със следната реплика: "Дори влюбените имат нужда от почивка".

Интересното в случая е, че това изречение е част от популярната песен на Chicago "Hard To Say I'm Sorry", а както е известно, Григор, Федерер и германецът Томи Хаас, който вече не е действащ тенисист, направиха преди три години кавър версия на това парче и изпълнението им стана хит в интернет.





Хаас също не пропусна да коментира публикацията на Григор: "Всеки се нуждае от малко време за себе си".Григор и колегите му в тениса очакват възобновяването на сезона в професионалния тенис, който бе спрян през март заради пандемията от коронавирус. Към този момент датата, до която няма да има официални тенис турнири е 13 юли, но е твърде възможно паузата да бъде по-дълга.