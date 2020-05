НБА Оладипо отказал по 20 милиона на сезон от Индиана 03 май 2020 | 11:28 Прочетена 253 0



Rumor is teams are monitoring Victor Oladipo & the Indiana Pacers.



This isn’t a surprise, realistically the Indiana Pacers will have to chose between two of three: Oladipo, Domantas Sabonis & Myles Turner.



Rumor is teams are monitoring Victor Oladipo & the Indiana Pacers.

This isn't a surprise, realistically the Indiana Pacers will have to chose between two of three: Oladipo, Domantas Sabonis & Myles Turner.

Hard to have 4 guys on the roster making $20M+ unless contending. pic.twitter.com/wgCCME6lPq — Kory Waldron (@KWalHoops) May 1, 2020

Гардът на Индиана Пейсърс Виктор Оладипо е отхвърлил предложението на клуба за нов договор. Според източници зад океана ръководството на Индиана е предложило 4-годишна сделка на стойност 80 милиона (20 милиона на година) на 27-годишния гард, но до финализиране не се е стигнало.

Настоящият договор на Оладипо изтича следващото лято. Той ще му донесе още 21 милиона за следващия сезон, но за момента няма индикации дали ще остане в Пейсърс. Гардът пропусна половината от настоящия сезон, след като получи тежка контузия през януари 2019 г. В 13 мача през настоящия сезон Оладипо записва средно по 13.8 точки, 3.2 борби и 3.0 асистенции за 26 минути на паркета.



