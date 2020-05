Англия Бербатов: Знаех, че във Висшата лига ще трябва да използвам мозъка си още повече 03 май 2020 | 11:21 - Обновена Прочетена 178 0



Бившият нападател на Тотнъм и Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов обсъди пристигането си във Висшата лига, бъдещето на Хари Кейн и възможността да стане треньор.



Когато си млад играч, си мислиш, че знаеш всичко, така че очаквах отбори като Барселона и Реал Мадрид да ме искат. Моят агент ми каза: "Ами, никой от тези тимове не те търси, затова се успокой". Вместо това ми съобщи, че Тотнъм ме иска. Честно казано, не знаех много за Висшата лига и Спърс, тъй като се бях концентрирал върху моя си свят в Германия. Но започнах да следя "шпорите", за да видя колко са добри. Агентът ми пък ми каза, че това е моментът да си тръгна и да отида при тях. Трябваше да се напасна към скоростта на Висшата лига и физиката там. Видях играчи, които не бях срещал в Будеслигата. Сякаш бяха на боди билдинг и си мислех: "Какво се случва?" Знаех, че ще трябва да използвам мозъка си още повече. Това беше предизвикателство. Нуждаех се от няколко месеца, за да ме приемат новите ми съотборници. Бях малко срамежлив, не говорех твърде много. Взаимоотношенията ми с Кийно... не си общувахме много, но разбирателството ни на терена...не мога да го обясня, то просто се получаваше. Тъжното във футбола е, че още преди дълго време е било установено кои са големите клубове. Винаги ще имаш ситуация като в Тотнъм, чиито най-добри футболисти трябва да избират дали да останат там, или да преминат в голям клуб. Точно същото е при Хари Кейн в момента. Той ще е на кръстопът, чудейки се: "Какво да правя сега?" В момента ситуацията може би е трудна заради коронавируса и парите, но той е в абсолютно същото положение, в което бях и аз. В главата си понякога той може би не се чувства на правилното място. Моята глава отвреме навреме не беше на подходящото място. Как може да бъде? Не искам да поставя отбора си в позиция, в която ги напускам в края на трансферния прозорец и ги оставям без заместник. Но това ще се случи и след мен много пъти с доста играчи. Най-болезнената част е, че последният трофей на Тотнъм е, от когато аз и Джърмейн Дефоу бяхме там. Това ще се споменава постоянно и ще ядосва хората, че липсата на трофеи е главният проблем за футболисти като Кейн, който е капитанът на Англия и не става по-млад. Но когато остарее, той ще иска да каже на децата си: "Вижте какво спечелих". Dimitar Berbatov has urged Harry Kane to leave Tottenham for Manchester United.



Just like he did pic.twitter.com/ohpwev7JBx — Goal (@goal) May 3, 2020 Няма да ми е лесно да бъда наставник. Всички футболисти си мислим, че ще сме големи треньори, което, разбира се, е далече от истината. Вече разполагам с "А" лиценз и надявам се, че по-късно през годината ще пристъпя и към "Про" лиценз. Никога не знаеш. Искам поне да съм подготвен за бъдещето, каквото и да е то. Ако ще бъда треньор, ще знам, че съм подготвен. В момента обаче прекарвам повече време с децата и семейството ми", коментира Бербатов пред BBC Radio 5 Live.

