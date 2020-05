eSports Голям бразилски сблъсък в Counter-Strike 03 май 2020 | 10:00 Прочетена 86 0



Източник: Започваме с голямото дерби на бразилския Counter-Strike между FURIA и МIBR. Очаква ни един изключително интересен сблъсък между лидера в група "Б" и втория в класирането на ESL One: Road to Rio. FURIA има четири победи от четири мача, като демонстрира фантастична игра. MIBR също показва страхотни неща и има само едно поражение. Този сблъсък ще реши и първото място в групата. FURIA определено обаче има предимство в преките двубой в последните месеци. Очакванията са геймърите да се справят и днес, а победата за FURIA е при коефициент 1.55 в efbet Прогноза №2 отново e от ESL One: Road to Rio, а битката е Copenhagen Flames - Movistar Riders. Toва е един изключително равностоен мач. Срещат се два много различни стила игра, като този двубой може да определи съдбата на отборите в турнира. Битката ще се реши от индивидуалната класа и дребните детайли, но едва ли ще стане в само две карти. Прогнозата е над 2.5 карти при коефициент 1.90 в efbet Източник: prognozi.efbet.com



Снимка: hltv

