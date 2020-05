Испания Марсело за Юве, Карлош, Зизу, Меси, бъдещите си планове, алчните агенти и шегаджиите 02 май 2020 | 18:41 Прочетена 936 0



Левият бек на Реал Мадрид Марсело проведе разговор на живо в Инстаграм с бившия си съотборник Фабио Канаваро, в който говори по различни теми. "Две години слушам как съм подписал с Юве, че вече съм облякъл тяхната фланелка и че не мога да живея без Кристиано Роналдо... Хората си измислят много неща. За мен всичко си беше наред, тъй като видях как на някои фенове на отбора много им допадна идеята за моя трансфер. Не искам да напускам, а освен това не мисля, че от Реал ще ми позволят да си тръгна. Много съм щастлив тук. Откакто пристигнах със семейството ми е невероятно. Не знам дали от Юве наистина са ме искали, ако трябва да бъда честен. Когато говоря с Роберто Карлош, все още изпитвам нервност. Той е моят идол. Още щом започнах с футзала, доста се стараех да основавам играта си върху неговата. Мислех си: "Как е възможно да се движи нагоре-надолу по фланга така през цялото време?" Бях много млад, когато видях за първи път как Серхио Рамос играе, но още тогава можеше да се каже какъв голям лидер е той. Гледах как той се развива през последните няколко години и знаех, че от него ще стане брилянтен лидер. Marcelo: "I don't want to leave and I think Real wouldn't let me go. I feel great with my family in Madrid from the very beginning. I have been in Madrid for a long time and I have an amazing story here." @marca pic.twitter.com/0OvDbOTAd6 — Rafa (@madridreigns) May 2, 2020 Някои хора си мислеха, че Зинедин Зидан няма да може да се справи със съблекалня, пълна с толкова много големи звезди, но той свърши невероятна работа. Когато Зизу за първи път ни стана треньор, отоборът беше в доста труден момент. Не печелихме, но с усърдна работа, скромност и разбирателство спрямо играчите той ни помогна да постигнем всичко, което направихме. Нека обаче да не забравяме свършеното от неговите предшественици. Карло Анчелоти също се справи чудесно. Възрастта плавно напредва и накрая те изненадва. Скоро ще бъда на 32 години. Имам няколко неща наум. Харесва ми да се трудя. Не искам да работя директно във футбола. Нямам необходимите характеристики за треньор. Но винаги съм имал нещо предвид. Преминах през множество неща в Бразилия, когато бях на 15 години. Видях футболни агенти, които казваха на бащите за техните деца: "Хайде, ще ти дам това и онова". В крайна сметка, дори и детето да разполага с талант, то се губи някъде по пътя, защото агентът мисли само за пари. Тези хора наистина провалиха доста деца. Само заради парите, вместо да работи с хлапето, за да може то да отиде някъде. Продават детето на някой клуб, взимат парите и повече не ги виждаш. Бих искал да работя, за да помагам на тези деца. Най-вече това искам да върша. Marcelo (Real Madrid) during an Instagram chat with Cannavaro: "Ronaldo or Messi? You can't say who's better. I played with Cristiano for 10 years, and the motivation he gives you is unique. You think Messi is under control, then out of nowhere he scores a goal." pic.twitter.com/Xc9Ik3nlGm — Barcelona Worldwide (@BarcaWorldwide) May 1, 2020 Най-тежкият съперников играч? Ами, знаеш, че срещу нас другите отбори играят като за последно. Тъй като съм атакуващ бек, има по-голям шанс да си изпатя. Така че нека да видим, никога не съм играл срещу Кристиано. Бих казал Лионел Меси. Все пак си говорим за Меси. Ще съм лицемер, ако назова друг играч. Не можеш да определиш кой от двамата е по-добър. Играх с Кристиано 10 години, като той ти дава уникална мотивация. Мислиш, че държиш Меси под контрол и изведнъж той ти вкарва гол отникъде. Мнозина са ми създавали проблеми като например Хесус Навас в миналото. Помня един мач със Севиля, след който ме критикуваха седмици наред. Той е дребничък, но много коварен. Еден Азар получи проблем в крака си. Преди това имаше травма в същия крак. Но ти казвам, Фабио, той е фантастичен играч. Невероятно е с каква бързина върши някои неща. Той беше наред до момента с контузията си, което е жалко. Но си мисля, че сега е готов да се завърне. Най-забавният съотборник? Ти! Винаги се бъзикаше. Преди Икер Касийяс не беше голям шегаджия, Мамаду Диара беше забавен, Робиньо, Антонио Касано... той никога не спираше. За него всичко беше майтап. Винисиус Жуниор и Родриго? Виждам 18-годишни хлапета, които ми напомнят за мен самия. Когато аз дойдох, мислех си, че съм зрял и че знаех нещата. Но не знаех нищо. Бях просто дете", коментира Марсело.

Калоян Антонов

