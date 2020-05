Италия Ювентус може да мине без лятна селекция 02 май 2020 | 17:25 - Обновена Прочетена 225 0



копирано





"Бих казал, че следващият трансферен прозорец ще бъде креативен и гъвкав, заяви Паратичи. - Ще мислим ден за ден, защото ситуацията се променя постоянно. През последните дни ставаме песимисти или оптимисти, когато гледаме статистиките. Казваме, че подновяваме първенството, в друг момент, че това няма да се случи".



"Някои казват, че може да играем сезон 2020-21 със същия състав. Това е възможно", допълни той.



Mercato? Being creative. Even on the idea of starting to play or not, one thinks one thing and after two hours one changes one's mind. For this reason, being creative will also be needed in the market.



[Paratici] pic.twitter.com/CmCComMlmP — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) May 2, 2020

Директорът на Ювентус Фабио Паратичи заяви, че отборът може да бъде непроменен за следващия сезон. С оглед на много неизвестни относно завършването на сезона в Италия и финансовите загуби, свързани с пандемията от коронавирус, трансферният пазар се очаква да е много свит."Бих казал, че следващият трансферен прозорец ще бъде креативен и гъвкав, заяви Паратичи. - Ще мислим ден за ден, защото ситуацията се променя постоянно. През последните дни ставаме песимисти или оптимисти, когато гледаме статистиките. Казваме, че подновяваме първенството, в друг момент, че това няма да се случи"."Някои казват, че може да играем сезон 2020-21 със същия състав. Това е възможно", допълни той.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 225 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1