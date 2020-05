Англия Вилиан: Бих преминал в градски съперник на Челси 02 май 2020 | 17:10 - Обновена Прочетена 436 0



Крилото на Челси Вилиан призна, че все още не знае какво ще прави след края на сезона, когато ще изтече договорът му. Той не отписа възможността да премине в Арсенал или Тотнъм, които са градски съперници на "сините". "На мен и на семейството ми ни харесва Лондон. Но на въпроса за бъдещето ми не мога да отговоря. Не знам в кой клуб ще отида, нито дали ще остана Челси, или ще напусна Челси. Изпитвам голяма любов към всички в клуба и феновете. Въпреки това, както съм казвал и преди, за мен не е проблем ако напусна Челси, да премина в техен съперник.Не е пристигало предложение от Жозе Моуриньо, но наистина имаме добри взаимоотношения с него. Той ми е добър приятел. Говорим си отвреме навреме, но по отношение на темата с трансферите той проявява голямо уважение към мен", коментира Вилиан за YouTube канала Desimpedidos. Willian admits he would be open to leaving Chelsea this summer and says he would be ‘fine’ with a move to either #Arsenal or Tottenham. [Metro] pic.twitter.com/d0dV0FtsOi — Arsenal News Channel (@Arsenalnewschan) May 1, 2020

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

