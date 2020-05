Испания Аяла: Марадона беше чисто изкуство, а Меси е Спийди Гонсалес 02 май 2020 | 15:06 - Обновена Прочетена 226 0



копирано

Бившият аржентински национал и настоящ асистент на селекционера Лионел Скалони - Роберто Аяла, изрази мнението си за сънародниците си Диего Марадона и Лионел Меси. "Играл съм и с двамата. В случая с Диего правех първите си стъпки в мъжкия футбол. Това са двама футболни гиганти и когато се откаже, Меси ще бъде запомнен. Не знам дали ще бъде като с Диего, това няма значение. Те са различни. Марадона беше чисто изкуство във всичките си маниери, а Меси е Спийди Гонсалес, който държи топката на два сантиметра от крака си. "Maradona was pure art, Messi is Speedy González..."

Ruben Ayala (who played with both) offers his views on the two Argentine No. 10s.https://t.co/rNt8MB2wkO — AS English @ (@English_AS) May 2, 2020 Надявам се той да придаде на националния тим своето футболно ниво, което ни кара да растем като отбор. Да имаме състав с него, а не от него. Той иска да бъде възпримеман така - просто като още един играч. Казахме на футболистите, че няма да се отнасяме към него различно. Всички те трябва да се стегнат и да правят това, каквото правят в клубовете си, а той ще им помогне. Нужно е да се възползват от това", заяви Аяла пред Fox Sports.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 226

1