Лаутаро е решен на трансфер в Барселона

Нападателят на Интер Лаутаро Мартинес е твърд в желанието си да заиграе в Барселона от следващия сезон, пише "Мундо Депортиво". Както е известно, каталунците търсят заместник на ветерана Луис Суарес, като именно 22-годишният играч е тяхната основна цел.



Интер дава Лаутаро срещу 90 млн. евро, Видал и безплатен наем на Гризман

Лаутаро работи по своя трансфер мълчаливо и без да изразява негодувание. Точно заради помощта на самия футболист на "Камп Ноу" са оптимисти, че ще успеят да го привлекат, колкото и трудно да стане това. Показателен е фактът, че той отказва подобреното предложение за удължаване на договора му с Интер, който е до 2023 г. Аржентинецът знае, че намеренията на Барселона са истински и категорични, като не иска да изпусне възможността да заиграе в клуба, и то рамо до рамо със сънародника си Лионел Меси.

