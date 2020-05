Англия Ловрен: Психологическият аспект е най-труден за преодоляване 02 май 2020 | 14:22 - Обновена Прочетена 62 0



"Не е лесно, затворени сме по домовете си от 46 дни. Психологическият аспект е най-труден за преодоляване. Поддържам форма физически, доколкото е възможно - ритаме топка със сина ми на поляната, но да тренираш с отбора е тотално различно", сподели Ловрен.



"Опитвам се да остана мотивиран от дневните занимания при тези обстоятелства. Ставам сутрин и си казвам, че ще тренирам сериозно, но съм загубил мускулна маса в краката, защото 90-минутна тренировка с тима не може да се замени с нищо. Не можеш да излезеш навън, за да тренираш краката си 90 минути", допълни той.



Coronavirus lockdown has been a psychological battle, says Dejan Lovren https://t.co/dVC4wjCTxg — Guardian US (@GuardianUS) May 2, 2020

30-годишният бранител изрази надежда, че сезонът ще бъде подновен, но се надява това да е по подходящ начин: "Надявам се, че Александер Чеферин и всички от УЕФА и ФИФА ще намерят решение, така че да не сме в ситуация, в която трябва да играем 15 мача за 30 дни".



"Имаме нужда от почивка, но това не е почивка, защото играчите ще имат нужда да се възстановят психически от пандемията и карантината", каза още Ловрен.

