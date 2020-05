Англия Лапорт: Много ми липсва футбола, но здравето е най-важно 02 май 2020 | 13:02 - Обновена Прочетена 68 0



копирано





"За нас е различно дали ще започнем след седмици или след месец. Новините скоро може да са добри, но най-важното нещо е здравето. Чакаме какво ще кажат експертите. Те са компетентни в това, което правят, и ще вземат най-доброто решение за всички", коментира бранителят.



"Много ми липсва футбола. Искам да играя и тренирам. Мисля, че за първи път в живота ми не съм играл толкова дълго. Надявам се скоро да сме отново на терена и в Шампионската лига също", допълни той.



Aymeric Laporte:



"For me, it was a long time without football on the pitch and it was so difficult. The second time without football and it is always difficult; don’t touch the ball, don’t be on the pitch in the stadium playing in front of the fans and everything." pic.twitter.com/rfVa5R7inN — Man City | Superbia (@SuperbiaProeIia) May 2, 2020

Лапорт прекарва изолацията в Манчестър, далеч от роднините си: "Трудно е да не виждаш семейството си, но аз се радвам на тези, които са с мен - приятелката ми и котката. Живея сам от 12-годишен, така че да съм далеч от дома е обичайно за мен. Най-трудната част е това, че не знаеш кога ще има възможност да видя семейството си отново".

