Тимо Вернер: Предпочитам да играя в чужбина

"Байерн е велик клуб, няма нужда да коментираме, а



Вернер започна сезона с изтичащ договор с РБ Лайпциг и мнозина очакваха, че ще премине в Байерн. Това обаче не се случи и през август той подписа нов тригодишен контракт с настоящия си клуб.



"Не мога да отговаря какво мотивира Байерн тогава. Аз съм щастлив и доволен, че удължих договора си тук и играх в Лайпциг този сезон. Според мен, продължих развитието си под ръководството на Нагелсман и израснах като човек, вече поемам по-голяма отговорност. Благодарен съм за това и наистина оценявам това, което имам в Лайпциг. Никога не бих казал: "Искам да се махна", каза още нападателят.

