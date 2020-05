Други спортове Хиляди се скупчиха да "тичат" в Испания 02 май 2020 | 11:02 - Обновена Прочетена 922 0



копирано





Някои излязоха да тичат, докато други - да се разхождат и да се радват на въздух и слънце. В социалните мрежи се появиха снимки от Мадрид и Барселона, показващи претрупани пешеходни зони. От днес в Испания е позволено да спортуваш навън от 06:00 до 10:00 сутринта и от 20:00 до 23:00 вечерта местно време. qué coño le pasa hoy a la gente que le ha dao por #correr ? pic.twitter.com/3bVfQRC1L4 — Scapticle (@Sulaco21) May 2, 2020



Естествено, освен реални снимки в социалните мрежи се появиха и шеговити колажи и "мемета", показващи огромното желание на всички в страната да излязат навън. Mima cómo está ahora el paseo de Lourido jasú.

Asi no avanzamos peña!!#correr pic.twitter.com/xD6HppiECv — ito (@osopandoroso) May 2, 2020 Днес е първият ден, в който се разрешава спoртуването на открито в Испания. Още от сутринта улиците на големите градове (както и на по-малките) се напълниха със спортуващи. Хиляди хора с охота приеха позволението от властите и още в ранните сутрешни часове напуснаха домовете си.Някои излязоха да тичат, докато други - да се разхождат и да се радват на въздух и слънце. В социалните мрежи се появиха снимки от Мадрид и Барселона, показващи претрупани пешеходни зони. От днес в Испания е позволено да спортуваш навън от 06:00 до 10:00 сутринта и от 20:00 до 23:00 вечерта местно време.Естествено, освен реални снимки в социалните мрежи се появиха и шеговити колажи и "мемета", показващи огромното желание на всички в страната да излязат навън. 0



копирано

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 922 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1