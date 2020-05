Германия В Кьолн подновиха тренировки и вече имат трима заразени с COVID-19 02 май 2020 | 00:38 Прочетена 838 0



От Кьолн не назовават имената на заразените, които на този етап нямат симптоми. Те ще бъдат пратени в карантина за следващите две седмици, като през това време ще им бъдат правени още тестове.



Въпреки всичко, от клуба обявиха, че не смятат да спират тренировъчния процес, който ще продължи по план, като имат подкрепата и от шефовете на футбола в Германия.

After testing positive for the #coronavirus, three people at #effzeh are now in quarantine. The group training can continue as planned. All infos https://t.co/gu4iqJrCNR — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) May 1, 2020

"Във всекидневния живот виждаме, че мерките, които взимаме, намаляват риска от разпространение на заразата, която вече се хваща на ранен етап. Ще продължим постоянно да бъдем в контакт с отговорните медицински власти и експерти. Вярваме, че можем да позволим на футболистите да продължат да упражняват своята професия, като в същото време се стараем да им осигурим максимална защита от заразяване", заяви по този повод шефът на оперативния щаб за борба с коронавируса на Бундеслигата Тим Майер.

