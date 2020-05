Германия Байерн дарява торти за възрастни хора и болногледачи 01 май 2020 | 20:11 - Обновена Прочетена 57 0



Байерн (Мюнхен) дарява торти на 80 старчески домове в региона като акт на солидарност с възрастните хора и полагащите грижи по време на коронавирусната криза. Клубът обяви сътрудничество с министерството на здравеопазването, като сладкишите ще бъдат доставени до всеки обект през следващата седмица.

"Възрастните хора са най-напрегнати в тази ситуация, психологически също. Посещенията не са разрешени в края на краищата. Ние искаме да им кажем с този жест: не сте сами", каза директорът на Байерн Карл-Хайнц Румениге.



"Техните болногледачи полагат грижи, с което постигат страхотни неща за нашето общество всеки ден. Работата е изключително взискателна. Те трябва да притежават много професионални и човешки качества", допълни той.



Бундеслигата е прекратена от средата на март заради пандемията. Клубовете се надяват да завършат сезона, като подновят мачовете от средата на май.

