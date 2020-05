Европейски футбол Старт на 12 юни и мачове на неутрални терени, гласи планът, който днес обсъдиха в Премиър лийг 01 май 2020 | 18:11 - Обновена Прочетена 216 0



The League and clubs will only return to training and playing with Government guidance, under expert advice and after consultation with players and managers



Премиър лийг може да се завърне на 12 юни. Това са обсъдили днес 20-те клуба, чиито представили участваха във видеоконферентна среща, продължила три часа и половина, твърдят "Дейли Мейл", "Сън" и "Мирър". Всички отново са потвърдили желанието си сезонът да завърши докрай, стига правителството на Великобритания да позволи това.

Нормалните тренировки ще бъдат подновени на 18 май, а целта е мачовете да се подновят на 12 юни.

Другият важен момент е, че срещите ще се проведат на неутрални терени. Те ще са 12 на брой и трябва да се намират извън натоварените централни зони на съответните градове. Стадионите още не са избрани окончателно, но се твърди, че "Лондон Стейдиъм", "Емиратс" и "Етихад Стейдиъм" ще бъдат част от тях, както вероятно и базата на националния отбор "Сейнт Джордж Парк".

Клубовете са насрочили нов разговор за следващия петък - 24 часа, след като Борис Джонсън обяви кои и какви мерки ще останат, след като срокът на настоящия период на изолация изтича на 7 май.

Официалното изявление от Премиър лийг не потвърждава нищо от споменатото. В него само се изтъква, че клубовете продължават да стоят зад позицията, че сезонът трябва да се довърши, съобразно мерките на правителството и медицинските препоръки. Твърди се, че решения не са взети, а просто са обсъждани варианти.



