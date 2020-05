Халф на ЦСКА-София: Останах без договор, жилище, работа и доходи

View this post on Instagram

Всем привет! Не думал , что мне придется писать об этом тут, но приходится! На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с клубом ЦСКА София. В связи со сложившейся обстановкой в мире, в клубе начались финансовые трудности: клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой. Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент, границы уже были закрыты. И вот уже месяц я нахожусь на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса. Об организации вывозных рейсов пока не идёт речи!!!! 02.05.2020 года, правительство Болгарии организовывает рейс, который следует по маршруту София-Москва-София, для вывоза СВОИХ граждан из России. Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на Родину, я приобрёл билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал. Но вчера 30.04 МИД РОССИИ ОТКАЗАЛ ПРИНИМАТЬ СВОИХ ГРАЖДАН!!! Болгарский самолёт полетит пустой. И за 2 дня до вылета нам сообщают об этом!!! Как будто только вчера узнали о самолете из Болгарии!‍ Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода‍ Получается, граждане Болгарии для Болгарии - важны, а граждане России нет?!!! Я понимаю, что ситуация сложная, но я хочу придать этому огласку! На чудо не надеюсь, но надеюсь, что хоть что-то изменится по отношению к своим гражданам! Всем здоровья, в это непростое время!

