Официално: Чикаго Булс има нов генерален мениджър

Welcome our new General Manager, Marc Eversley! — Chicago Bulls (@chicagobulls) May 1, 2020 Евърсли пристига в Чикаго с 14 години опит в НБА, като в кариерата си е работил за Торонто, Вашингтон и Филаделфия. В последната си роля като старши вицепрезидент на играчите в Сиксърс, той не само наблюдаваше баскетболистите и таланта им, но и участваше във взимането на решения. Евърсли бе повишен в старши вицепрезидент, а също така ръководеше и разузнавателния отдел на Филаделфия. Чикаго Булс официално обяви привличането на новия генерален мениджър на клуба Марк Евърсли. В тази си роля Евърсли ще работи директно с изпълнителния вицепрезидент по баскетболните операции Артурас Карнишовас и ще отговаря за изпълнението на всички елементи по дейността на клуба."Исках да намеря генерален мениджър, който да допълни моята визия и ценности. Човек, който би могъл да помогне в реализацията на "биковете" по нов начин. Историята и уменията на Марк показват точно това", сподели Карнишовас.Евърсли пристига в Чикаго с 14 години опит в НБА, като в кариерата си е работил за Торонто, Вашингтон и Филаделфия. В последната си роля като старши вицепрезидент на играчите в Сиксърс, той не само наблюдаваше баскетболистите и таланта им, но и участваше във взимането на решения. Евърсли бе повишен в старши вицепрезидент, а също така ръководеше и разузнавателния отдел на Филаделфия.

