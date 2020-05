Зимни спортове Отава привлече защитник от СКА 01 май 2020 | 17:34 Прочетена 62 0



Руският защитник Артьом Зуб подписа договор с клуба от Националната хокейна лига Отава. Договорът на играча е за срок от една година.



Ottawa Senators announce that the team has signed defenceman Artyom Zub to a one-year, entry-level contract: https://t.co/XoNaiYNUsj #TSNHockey pic.twitter.com/AVfN7tD13i — TSN Hockey (@TSNHockey) May 1, 2020 От сезон 2016/17 г, Зуб играе за СКА Санкт Петербург в Континенталната хокейна лига. Той има общо 212 мача в редовния сезон и плейофите с отбора, в които отбеляза 48 точки (16 гола + 32 асистенции). Заедно с клуба той ликува с купата Гагарин. Защитникът спечели златен медал от Олимпийските игри 2018 г. и също така има два бронзови медала на Световни първенства.



