Пелегрини: Важно е да се възобнови сезона, за да не пострадат хиляди хора

Полузащитникът на Рома Лоренцо Пелегрини се надява италианският шампионат да завърши. "Можем само да се надяваме, че сезонът ще се възобнови в безопасна среда. Това е важно не само по спортни причини, но и за да се избегнат катастрофални икономически последици за хиляди хора, които работят в света на футбола. Искаме да се върнем на терена. Има условия за безопасни тренировки в спортни комплекси и се надяваме да ги стартираме възможно най-скоро", написа Пелегрини в социалната мрежа Twitter. Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta: non solo per ragioni sportive ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per le migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e per le loro famiglie. pic.twitter.com/5UGiip2aY9 — Lorenzo Pellegrini (@LorePelle7) May 1, 2020

