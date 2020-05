Англия Манчини е щял да предизвика Третата световна война в съблекалнята на Ман Сити 01 май 2020 | 16:21 - Обновена Прочетена 122 0



Бившият мениджър на Манчестър Сити и настоящ селекционер на Италия Роберто Манчини е бил близо до това да предизвика Третата световна война в съблекалнята на тима заради свое изказване за отсъствието на Яя Туре. Това разкри бившият защитник на "гражданите" Майка Ричардс, спомняйки се случка от сезон 2011/12. "Знаехме колко важен беше Туре за отбора, защото той е играч, който веднага щом включи на скорост, никой в света не може да го удържи. Той беше важна част от състава и ако ни беше оставил за месец, можехме да загубим някои жизненоважни мачове. Помня наша загуба като гости на Евертън, когато Яя го нямаше (даради Купата на африканските нации - б.р.). Тогава Манчини замалко да причини Третата световна война в съблекалнята ни. Micah Richards on #ManCity players and individual awards:



“Every time a City player has been up for it, someone's just pipped them but that season [13/14] Yaya should have won it 100%. I don't think people are being bad to City when they don't pick them..."#MCFC | @ManCity pic.twitter.com/Ezc03474Vc — Man City Xtra (@City_Xtra) May 1, 2020 Каза ни: "Не можете да се справите без Яя". Съблекалнята изригна. Не бях виждал подобно нещо преди това. Всички искахме да се бием с Манчини. След като се успокоихме, той ни заяви: "Казах ви го нарочно, защото знаех, че ще последва такава реакция. Искам да реагирате по същия начин всяка седмица на терена". От този момент нататък реших, че ще спечелим първенството. Без значение от препятствията пред нас, ние щяхме да го спечелим (и го сториха - б.р.)", разказа Ричардс пред Goal.com.

Калоян Антонов

