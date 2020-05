Пиоли сравни Ибрахимович с Федерер

Наставникът на Милан Стефано Пиоли сравни звездата на тима Златан Ибрахимович с Роджър Федерер по отношение на желанието на нападателя да развива своя талант.

"Говорих с него, той се справя добре. Мисля, че талантът е вродено качество и не ми е трудно да го забележа, но той може да бъде доразвиван и обработван. Давам Роджър Федерер като пример, тъй като той е роден с този талант, но работи постоянно всеки ден, за да стане може би най-великият тенисист, живял някога. Виждали сме и големи природни таланти, които бяха похабени сигурно защото не бяха готови да направят жертви и да работят усърдно. Тренирах Мирослав Клозе - нападателят, който има най-много голове на световни първенства. Дори Ибра ми казва, че единствената му цел всеки ден е да подобрява представянето си и точно за това става въпрос", заяви Пиоли във видео на живо в Инстаграм.

