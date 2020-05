В Германия започна тенис турнир

Официални турнири на ATP и WTA няма да има поне до средата на юли заради пандемията от коронавирус, но днес започна тенис събитие от демонстративен характер в Германия. В Райнланд-Пфалц между 1 и 4 май ще се състои турнирът Tennis Point Exhibition Series. На кортовете няма да има публика, а мачовете ще бъдат излъчвани по Tennis Channel. Дъстин Браун е една от звездите на турнира.

From May 16, live tennis returns. Like before. @UTShowdown pic.twitter.com/ZhrJ4yFisg