Масовото тестване в Лайцпиг започва днес

Четвъртфиналистът в Шампионската лига РБ (Лайпциг) планира завръщане към пълноценни тренировки през следващата седмица, заяви изпълнителният директор Оливер Минтцлаф. Всички клубове на Бундеслигата в момента тренират на малки групи и без контакт поради ограничения, свързани с пандемията на коронавирус.

Минтцлаф каза, че всички играчи ще преминат тестове на COVID-19 днес и в понеделник и че планът е да се върнат към пълноценните тренировките на отбора във вторник, ако всички тестове са отрицателни.

Oliver #Mintzlaff:



“We have a great squad with international talent. So I’m relaxed going into the transfer window. Even if we aren’t too active in the market, we’ll still have necessary talent to do well next season.”



#DieRotenBullen pic.twitter.com/lTCfRq2maw