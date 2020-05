Национални отбори Бербатов посочи най-специалната за него фланелка 01 май 2020 | 13:13 - Обновена Прочетена 396 0



Голмайстор номер 1 за България Димитър Бербатов разказа за головата си суша в Манчестър Юнайтед през сезон 2010/11 между хеттрика си срещу Ливърпул и петте си гола срещу Блекбърн. Той също така назова най-специалната фланелка, която е носил през кариерата си. "След като вкарах хеттрика си срещу Ливърпул, чаках 10 мача, за да се разпиша отново. 10 мача! Мислех си: "Бербс, какво по дяволите! Какво се случва? Как е възможно? Трябваше да е обратното. Бележейки три попадения срещу Левърпул, едното от които беше невероятно, твоето самочувствие трябва да е високо, но аз не вкарах в 10 мача. Не беше лесно, защото хората започнаха да говорят и да критикуват, но беше нужно да остана позитивен. Помня как на тренировката преди мача сър Алекс дойде при мен: "Бербс, добре ли си? Утре си титуляр". Аз му отговорих: "ОК, благодаря".



Бербатов говори за най-силния сезон в кариерата си Треньорът имаше вяра в мен, а това ти е необходимо, хубаво нещо е. Мисля, че това ми даде спокойствие, че сушата нямаше значение и че просто трябваше да бъда спокоен, тъй като нещата щяха да са наред. Понякога може би идват бури, но накрая? Пет гола срещу Блекбърн. Топката от мача е при мен с всички автографи на съотборниците ми и си я пазя, защото тя ми напомня, че дори и нещата да не вървят добре в даден момент, това ще се промени и те отново ще са чудесни. NEW PODCAST For the latest in our Lockdown Lowdown series, we caught up with Dimitar Berbatov to discuss his favourite football memories and his most prized mementoes... Listen here https://t.co/ijTkrJSPGk — Betfair (@Betfair) May 1, 2020 Всяка тениска на отборите, за които съм играл, е специална за мен - от тимове в България, Англия, Германия, Франция и Гърция. Може би най-специалната е тази на България, с която счупих рекорда по голове с националния отбор. Беше в мач срещу Малта. Имах 46 попадения на сметката си, а рекордът бе 47. Представете си какво преминаваше в главата ми преди двубоя като нападател - дали това ще стане днес? Какво ще се случи, ако не го направя? Започнах да си задавам всичи тези въпроси, като по този начин понякога можеш да се саботираш сам. Мислех си за всичко това и когато вкарах първия гол, си казах "Да!", защото изравних рекорда. Когато се разписах за втори път, за да стана вечния голмайстор номер 1 за страната си, това беше специален момент", написа Бербатов в колонката си за Betfair.

