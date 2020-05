Една година без непрежалимия Чико

View this post on Instagram

На този ден, преди една година, Легендата на Ботев Пловдив и българския футбол Динко Дерменджиев напусна този свят. Чико си отиде месец преди да навърши 78 години, а отсъствието му остави болезнена празнота в голямото семейство на ботевистите. Легендите не умират!

