Жертват Карабао къп, за да увеличат отборите във Висшата лига?

Става все по-вероятно сезонът във Висшата лига да не се доиграе заради пандемията от коронавирус. Затова в Англия вече се водят разговори как това ще повлияе на следващата кампания. Според "Дейли мейл" за да се избегнат съдебни искове при недовършване на сезона, от лигата смятат през този сезон да няма изпадащи от английския елит и междувременно да бъдат допуснати в него първите два или три отбора от Чемпиъншип. Така броят на клубовете във Висшата лига би нараснал до 23 с шест изпадащи през новия шампионат, за да се върне след това към обичайния си формат. Повече тимове означава и повече кръгове, които от 38 ще станат цели 44. Carabao Cup

44 games each

Return of #LUFC



Next season's Premier League could have 23 teams https://t.co/GVfeBfd8rJ pic.twitter.com/OmSxhHtbwJ — The Sun Football (@TheSunFootball) May 1, 2020 Затова може да се стигне до премахване на Купата на лигата, известна като Карабао къп, с цел предотвратяване на претоварена програма. Решението може да важи само за един сезон или за постоянно. Първите три отбора в Чемпиъншип пък са Лийдс, Уест Бромич и Фулъм.

