Олимпийски участник и бивш полицейски инспектор почина от COVID-19 в Италия

Италианският състезател в дългите бягания Франческо Пероне, участвал на маратона в Рим на Олимпийските игри в Рим пред 1960 година, почина на 89 години от COVID-19.

Пероне, който е и бивш полицейски инспектор, е дал положителен тест в дома си в Бари и е починал на 27 април.

