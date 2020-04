ПСЖ официално бе обявен за шампион

Пари Сен Жермен официално беше обявен за шампион на Франция за сезон 2019-2020 заради пандемията от коронавирус. Съобщението дойде след решението да бъдат отменени шампионатите по футбол и ръгби в страната. Френската лига препоръча замразяване на временното класиране в Лига 1 и приемането му за крайно.

"Прекратихме сезона и обявяваме Пари Сен Жермен за шампион", заяви Натали Бой де ла Тур, президент на Френската лига.

OFFICIAL: PSG have been officially declared Ligue 1 champions! pic.twitter.com/4Tspz646Tv