Айзея Томас: Платих огромна цена за това, че не стиснах ръцете на Джордан и Булс

Легендата на Детройт Пистънс Айзея Томас заяви, че е платил огромна цена за това, че не е поискал да стисне ръката на Майкъл Джордан и съотборниците му след тежката загуба на Пистънс с 0-4 от Булс в плейофите през 1991 г. Тази случка доби огромна популярност в последните дни, тъй като бе част от документалния филм "Последният танц". При оставащи 7.9 секунди до края на двубоя, играчите на пейката на Пистънс, начело с Томас, напускат паркета без да поздравят Булс за победата. "Ние слизахме от трона, а Майкъл Джордан се качваше. И когато слизаш, у теб изникват определени емоции, особено когато си шампион. Поглеждайки назад, ако имахме възможност да го направим отново, мисля, че всички бихме взели съвсем различно решение. Платих огромна цена за това решение. И докато го правех, разбирах, че спортният свят и всичко останало е такова. Но в същото време, поглеждайки назад към случилото се, емоциите и начина, по който напуснахме паркета - ние всъщност дадохме на света възможността да ни гледа по начин, по който ние никога не сме искали. Жалко е това, което се случи", сподели двукратният шампион с Детройт.

Томас все още е разочарован от факта, че не е успял да намери място в най-силния национален отбор в историята - "Дрийм Тийм", като сподели, че разочарованието му в момента е по-голямо от преди.

Томас все още е разочарован от факта, че не е успял да намери място в най-силния национален отбор в историята - "Дрийм Тийм", като сподели, че разочарованието му в момента е по-голямо от преди. "Мисля, че трябваше да бъда в "Дрийм Тийм". За съжаление не станах част от него, което ме заболя. Но ако не съм бил достоен да бъда в отбора заради емоциите и това, че не съм стиснал нечия ръка, ако това е причината, поради която не бях избран в "Дрийм Тийм", то сега съм по-разочарован, отколкото в момента, в който разбрах, че не съм избран", каза Томас.

