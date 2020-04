Баскетбол Евролигата избира между четири града за финалния етап 30 април 2020 | 16:28 Прочетена 104 0



копирано





Планът на Евролигата е да се изиграят останалите мачове от редовния сезон, а след това най-добрите осем отбора да оформят Final Eight. Цялата фаза трябва да се проведе от 4 до 26 юли, а за да бъде осъществим този график, от Eurohoops съобщават, че Евролигата изисква всеки град да предостави поне две зали, които да отговарят на необходимите стандарти за мачове. По този начин календарът би могъл да бъде завършен навреме.



The Euroleague plan IF season resumes! Two venues & as many RS games as soon is possible! Decision coming soon



4 main candidates (no fans)



Belgrade (Stark Arena & Hala Pionir)



Athens (OAKA & SEF)



Lithuania (Kaunas & Vilnius)



Germany (Cologne & another city close) — Varlas Nikos (@nikosvarlas) April 30, 2020 Белград и Атина разполагат с необходимите зали, но при Каунас и Кьолн се пораждат проблеми. Литовският град ще трябва да бъде домакин заедно с още един - Вилнюс, а Кьолн ще трябва да си сътрудничи с близко разположените Бон или Дюселдорф. Решението на Евролигата трябва да дойде скоро. Евролигата обмисля различни варианти за провеждането на последния етап от сезон 2019/20, въпреки пандемията от коронавирус. По последни информации ръководството на Евролигата е набелязало четири дестинации, от които може да избере къде да се проведе финалния етап - Атина, Белград, Кьолн или Каунас.Планът на Евролигата е да се изиграят останалите мачове от редовния сезон, а след това най-добрите осем отбора да оформят Final Eight. Цялата фаза трябва да се проведе от 4 до 26 юли, а за да бъде осъществим този график, от Eurohoops съобщават, че Евролигата изисква всеки град да предостави поне две зали, които да отговарят на необходимите стандарти за мачове. По този начин календарът би могъл да бъде завършен навреме.Белград и Атина разполагат с необходимите зали, но при Каунас и Кьолн се пораждат проблеми. Литовският град ще трябва да бъде домакин заедно с още един - Вилнюс, а Кьолн ще трябва да си сътрудничи с близко разположените Бон или Дюселдорф. Решението на Евролигата трябва да дойде скоро.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 104 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1