Манчестър Юнайтед доставя 60 хиляди порции храна за лекарите на първа линия

Манчестър Юнайтед с поредна инициатива в подкрепа на здравните работници на първа линия, които се борят с пандемията от COVID-19. "Червените дяволи" обявиха, че общо 60 хиляди порци храна ще бъдат раздадени на лекарите в Манчестър и неговите околности.

Proud to support and fund this wonderful initiative #MUFC @MFTnhs @SalfordRoyalNHS https://t.co/XePMpp0foA pic.twitter.com/Nq36AQNRJR