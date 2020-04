Италия Новият тест на Дибала не е положителен, а се чака 30 април 2020 | 15:49 - Обновена Прочетена 163 0



Приятелката му Ориана обаче отрече информацията, като обясни, че резултатите от последния тест още не са готови. "Пауло не е с положителен тест отново. Той просто трябва да чака", сподели тя пред аржентинска телевизия.



"Беше му направен нов тест, но още не сме получили резултатите. Не знам откъде идва тази информация. Както бяхме откровени за положителните тестове, ще обявим и негативния, когато пристигне. Аз съм с негативен тест, но не сме на 100% сигурни. Ще кажем нещо, когато знаем със сигурност", допълни Ориана.



Oriana Sabatini (Dybala's girlfriend): "Paulo has to do the last tests & see what the outcome is, I don't know where the latest news came from, certainly not from us. Just as we spoke when we knew we were positive, we will announce when we no longer have it." [@GiovaAlbanese] pic.twitter.com/9bIxONF9fu — Forza Juventus (At ) (@ForzaJuveEN) April 30, 2020

Професор Джовани Ди Пери обясни за "Тутоспорт", че да останеш заразен за дълъг период е чак толкова изненадващо. "Това отличава този вирус от останалите. Той стои дълго време. Не е необичайно възстановяването да продължи между 8 и 37 дни, понякога дори два месеца. Да си позитивен, не означава вреди на тялото ти", уточни Ди Пери.

